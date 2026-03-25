Un noto giornalista ha commentato le recenti dichiarazioni che coinvolgono l'assessora regionale, accusandola di non aver reagito adeguatamente alle critiche provenienti da Roma. La critica si basa sul confronto tra le risposte date nella capitale e il silenzio in Sicilia, sottolineando la mancanza di azioni concrete da parte della politica locale. La polemica si inserisce nel dibattito pubblico sulle responsabilità delle figure istituzionali.

Il deputato regionale denuncia disparità di trattamento tra capitale e Isola, sollevando dubbi su trasparenza e responsabilità politica mentre cresce la tensione nel centrodestra siciliano Un attacco frontale che non lascia scampo: “Meloni usa la verga a Roma e la bambagia in Sicilia. Dopo Delmastro, faccia dimettere anche l’assessore Amata. Schifani? Usato come uno zerbino da Roma”. Con queste parole, il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, mette sotto i riflettori l’assessora regionale Elvira Amata, messinese, coinvolta in vicende giudiziarie che scuotono da tempo la giunta regionale. Il contesto nazionale rende il messaggio ancora più netto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - L'assessora Amata nel mirino di La Vardera: “A Roma si reagisce, in Sicilia silenzio ingiustificato”

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