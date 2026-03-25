L’assalto delle opposizioni | richiesta di dimissioni per tutti

Dopo la consultazione referendaria, le forze di opposizione hanno chiesto le dimissioni di due membri del governo. La richiesta arriva a seguito della vittoria del No al referendum, e riguarda due politici coinvolti in recenti controversie. La vicenda ha portato a un acceso dibattito pubblico e a una serie di dichiarazioni da parte dei partiti di minoranza.

Dopo la vittoria del No, le opposizioni festeggiano lo scalpo di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. Ma il campo largo mette nel mirino anche Daniela Santanché - le cui dimissioni sono state auspicate dalla premier Giorgia Meloni - e Carlo Nordio, se non l'intero governo. Insomma, gli addii del sottosegretario e della capo di gabinetto del ministero della Giustizia diventano l'appendice della festa per la vittoria al referendum. Con il Pd che annuncia una mozione di sfiducia contro la titolare del ministero del Turismo. Dimissioni dall'esecutivo, rivendicate come un risultato politico dal centrosinistra. Nel segno, ancora una volta, dell'«avviso di sfratto» alla maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’assalto delle opposizioni: richiesta di dimissioni per tutti Articoli correlati Con Basile dimissioni di tutti i consiglieri delle società comunali, saranno candidati alle elezioniEntro fine mese accanto al sindaco lasceranno i Cda presidenti e componenti, i direttori generali in attesa del commissario guideranno le aziende... Francesca Albanese, respinta dall’Onu la richiesta di dimissioniIl muro contro muro tra le diplomazie occidentali e le Nazioni Unite si arricchisce di un capitolo decisivo. Una selezione di notizie su L'assalto delle opposizioni richiesta... Temi più discussi: Decreto sicurezza, concorrenza a destra sugli emendamenti; Referendum sulla giustizia, gli europarlamentari di PD e M5S festeggiano la vittoria del NO; Avviso di sfratto in municipio. Riccione si riscopre a destra. E a Coriano la sinistra ci crede; Il Sì dilapidato in poche settimane con la trappola del politicizzare. L’assalto delle opposizioni: richiesta di dimissioni per tuttiDopo la vittoria del No, le opposizioni festeggiano lo scalpo di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. Ma il campo largo mette nel mirino anche Daniela Santanché - le cui dimissioni sono state ... ilgiornale.it Crisi del Golfo, Tajani e Crosetto riferiscono in Parlamento. Scontro con le opposizioni su basi Usa e ruolo dell’ItaliaLinea anticipata dalle parole della premier che, nonostante il pressing delle opposizioni per averla in aula, via radio ci tiene a tranquillizzare: non siamo in guerra. Nonostante l’Italia intenda inv ... tg.la7.it Meta Catania all’assalto del trofeo! I rossazzurri si preparano alla Final Eight di Coppa Italia di futsal arrivando in grande forma e con l’obiettivo chiaro: portare a casa il titolo. La squadra etnea, campione d’Italia, affronterà nei quarti il Sandro Abate Avellin - facebook.com facebook L'Inter ci riprova un anno dopo: in estate nuovo assalto a Koné x.com