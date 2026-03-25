Il presidente del Barcellona ha dichiarato di aver scelto il miglior calciatore di tutti i tempi, svelando una preferenza personale che ha sorpreso molti. La sua affermazione riguarda una figura iconica del calcio, spesso al centro di confronti tra appassionati e esperti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui criteri o le motivazioni dietro la scelta.

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha espresso la sua opinione su chi sia il miglior giocatore della storia. Il numero uno del club blaugrana ha sorpreso tutti al canale catalano Esport3: "Il migliore non è né Messi, né Maradona, ma è.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Laporta a sorpresa: "Messi? Pelé? No, vi svelo il migliore di sempre"

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