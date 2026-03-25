Noa Lang, ex giocatore del Napoli ora al Galatasaray, è stato intervistato riguardo al suo infortunio al pollice occorso durante la partita di Champions contro il Liverpool. Il giocatore ha subito un intervento chirurgico dopo l’incidente e ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La partita si è svolta con il coinvolgimento di diverse squadre e giocatori di rilievo nel contesto della competizione europea.

Dopo l’infortunio (e il successivo intervento chirurgico) subito al pollice da Noa Lang durante il match di Champions contro il Liverpool, il giocatore ex Napoli ora al Galatasaray è stato intervistato sulle sue condizioni di salute. Le parole di Lang. Lang ha dichiarato a Ziggo Sport mentre è in ritiro con la Nazionale olandese: “ Ho cercato di aggrapparmi al cartellone pubblicitario e dietro era piuttosto tagliente. Il mio dito si è tagliato di netto, un pezzo. La punta si è staccata. È stata ricucita e ce l’ho ancora tutta intera. Non ricordo davvero cosa sia successo, ma ce l’ho ancora. Ho il pollice intero e il medico pensa che me la caverò, quindi va tutto bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang: “Napoli un’esperienza formativa, Conte è un grande allenatore ma a volte capita che non scatti la scintilla”

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Noa Lang: "Pollice salvo, ma non posso giocare alla PlayStation" #SkySport #Lang #Olanda x.com