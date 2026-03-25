Noa Lang ha condiviso le sue impressioni sulle differenze tra il calcio italiano e quello turco, sottolineando che mentre Napoli è un grande club, l’atmosfera in Turchia è molto più intensa. Il giocatore ha parlato delle sue esperienze personali in entrambe le squadre, evidenziando le differenze nell’approccio dei tifosi e nell’ambiente in generale. La sua testimonianza riguarda il periodo trascorso nel club di Napoli e nel Galatasaray.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Noa Lang racconta la sua esperienza tra Napoli e Galatasaray. L’attaccante olandese, in prestito al club turco, ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport dal ritiro della sua Nazionale, soffermandosi sulle differenze tra i due campionati e sul suo futuro. «Mi sto divertendo molto al Galatasaray», ha dichiarato. «Istanbul è una città enorme, molto più caotica di Napoli. Qui non posso camminare per strada normalmente: devo fare foto continuamente, anche con tifosi di altre squadre». “CALCIO DIVERSO” Lang ha evidenziato anche le differenze sul campo: «In Serie A si bada molto alla tattica, mentre in Turchia si gioca più all’attacco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lang: «Napoli grande club, ma in Turchia è tutto più intenso»

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