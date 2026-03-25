Noa Lang, ex calciatore del Napoli ora in forza al Galatasaray, ha commentato la sua esperienza nel club partenopeo. Ha affermato che, nonostante a volte non si sia verificata una connessione perfetta, non prova pentimenti riguardo al periodo trascorso sotto il Vesuvio. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate recentemente e pubblicate da una testata sportiva.

Noa Lang, ex calciatore del Napoli ora al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazione sulla sua esperienza in azzurro. “Conte è un grande allenatore, mi ha voluto a tutti i costi e il Napoli è un grande club. Ho imparato che esistono tante culture diverse nel calcio”. Lang parla della preparazione estiva e delle differenze col passato: “Io ero abituato ad allenarmi divertendomi, fare partitelle, tirare in porta. A Napoli siamo andati in ritiro e per una settimana non ho visto un pallone. Però sentivo che stavo diventando più forte. Anche quando stavo in panchina, avevo sempre la sensazione di essere pronto quando serviva. Era grazie alla mia condizione fisica. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lang: “A volte non scatta la scintilla, ma non mi pento di nulla”

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