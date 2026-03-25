L’analisi del vuoto viene considerata più rilevante di quella del voto stesso. Sono stati discussi i tre No che la leader politica dovrebbe imparare a comunicare chiaramente. Le analisi sui risultati referendari sono state ampiamente esaminate e sono disponibili molte interpretazioni sui dati raccolti.

Le analisi del voto, del voto referendario, sono lì tutte di fronte a noi e c’è poco da aggiungere a quello che abbiamo già visto e raccontato. Le regioni di centrodestra che si ribellano al centrodestra, la maggioranza che cerca di trovare un modo per voltare pagina, il centrosinistra che si galvanizza, il processo al melonismo che si apre, il nord produttivo in cerca di un interprete che non c’è e i magistrati più ideologizzati che trasformano la vittoria del No in una legittimazione del governo dei giudici. L’analisi del voto è andata, lo sappiamo, ma quello che, a due giorni dalla batosta referendaria, può avere un senso mettere a fuoco è un’altra analisi che non riguarda il voto che si è manifestato, ma riguarda il vuoto che è emerso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’analisi del vuoto è più importante dell’analisi del voto. I tre No che Meloni deve imparare a dire

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