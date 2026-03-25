L' Amaro del Carso conquista la Francia | è medaglia d' oro

L'Amaro del Carso ha ottenuto la medaglia d'oro al Concours international 2026 a Lione, una delle competizioni più importanti nel settore degli spiriti. La premiazione si è svolta durante l'evento internazionale dedicato ai migliori prodotti al mondo, con l'azienda di via Settefontane che ha visto riconosciuto il suo amaro tra i migliori della categoria.

Il liquore dell'azienda di via Settefontante, eccellenza locale, ha ottenuto il riconoscimento nell'edizione 2026 del Concours international de Lyon. Nel 2025 l'avevano incoronato al primo posto a Berlino e Londra. Tutto pronto per il lancio, a maggio, di un nuovo alcolico, sul quale i produttori ancora non si sbilanciano L'Amaro del Carso è medaglia d'oro a Lione. L'azienda di via Settefontane porta a casa un altro titolo di tutto pregio dall'edizione 2026 del Concours international, la competizione dei migliori prodotti al mondo, nella categoria Spirits. Il liquore è uno dei 21 candidati italiani, di cui 13 hanno ottenuto il premio d'eccellenza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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