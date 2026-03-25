Ladri scatenati a Grottammare

Durante il fine settimana scorso, diversi negozi di Grottammare sono stati assaliti da una banda di ladri. Gli episodi hanno coinvolto più esercizi commerciali situati nella zona conosciuta come la Perla dell’Adriatico. La polizia sta indagando sui furti e sta raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora arrestata.

Raffica di furti nel fine settimana scorsa nelle attività di Grottammare. Una banda di ladri ha colpito in diversi negozi della Perla dell’Adriatico. Il colpo più rilevante quello messo a segno nel supermercato di via Matteotti, di fianco al Bar Roma. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso con un piede di porco e una volta all’interno hanno rubato circa un quintale di prosciutti tra crudi e cotti, bottiglie di spumante e portato via il cassetto del registratore di cassa con una modesta somma di denaro. "Avevamo fatto un acquisto un po’ più consistente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in vista delle festività di Pasqua – spiega la titolare dell’attività – Abbiamo un piccolo supermercato e per noi è pesante aver subito questo danno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri scatenati a Grottammare Articoli correlati Ladri scatenati. E’ allarme nei quartieriCITTÀ DI CASTELLO Sicurezza: nuovi presidi nei quartieri e potenziamento dell’Illuminazione. Leggi anche: Ladri ancora scatenati in Vallata: "Ora non mi sento più tranquilla"