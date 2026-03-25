Ladri di telefoni in negozio Pianificano il colpo Messi in fuga da abitante
Un gruppo di ladri ha pianificato un furto in un negozio di elettronica, portando con sé attrezzi nascosti già settimane prima. Hanno modificato i lampioni nel piazzale per rendere l’area più buia e facilitare l’azione. Dopo aver messo in atto il colpo, sono fuggiti immediatamente, lasciando il negozio senza telefoni e lasciando gli investigatori a cercare tracce.
Un colpo preparato nei minimi dettagli, attrezzi nascosti giorni prima e lampioni del piazzale manomessi per scurire la zona. È il furto messo a segno nella notte di lunedì 23 marzo al punto vendita Trony in località Vallone di Cortona, lungo la Sr71. Cinque malviventi a volto coperto portano via una trentina di telefoni e oggetti hi-tech, ma falliscono nell’impresa più ambiziosa: aprire la cassaforte. E, nella fuga, una mazza scagliata contro il residente dell’appartamento soprastante sceso a controllare. Nei giorni precedenti qualcuno aveva nascosto piccone e mazza tra il Trony e l’azienda Macigni, che confina direttamente con il punto vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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