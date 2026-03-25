Un gruppo di ladri ha pianificato un furto in un negozio di elettronica, portando con sé attrezzi nascosti già settimane prima. Hanno modificato i lampioni nel piazzale per rendere l’area più buia e facilitare l’azione. Dopo aver messo in atto il colpo, sono fuggiti immediatamente, lasciando il negozio senza telefoni e lasciando gli investigatori a cercare tracce.

Un colpo preparato nei minimi dettagli, attrezzi nascosti giorni prima e lampioni del piazzale manomessi per scurire la zona. È il furto messo a segno nella notte di lunedì 23 marzo al punto vendita Trony in località Vallone di Cortona, lungo la Sr71. Cinque malviventi a volto coperto portano via una trentina di telefoni e oggetti hi-tech, ma falliscono nell’impresa più ambiziosa: aprire la cassaforte. E, nella fuga, una mazza scagliata contro il residente dell’appartamento soprastante sceso a controllare. Nei giorni precedenti qualcuno aveva nascosto piccone e mazza tra il Trony e l’azienda Macigni, che confina direttamente con il punto vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri di telefoni in negozio. Pianificano il colpo. Messi in fuga da abitante

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