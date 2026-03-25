Ladri di telefoni in negozio colpo fallito a Cortona

Nella notte, cinque persone a volto coperto hanno tentato di rubare in un negozio di elettronica nel Vallone di Cortona. Durante il tentativo, hanno portato via circa trenta telefoni e altri dispositivi tecnologici, ma l’azione non è andata a buon fine. La rapina è stata interrotta prima che i ladri riuscissero a portare via tutto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Cinque ladri a volto coperto hanno assaltato nella notte il punto vendita Trony del Vallone di Cortona, portando via una trentina di telefoni e oggetti hi-tech. Il gruppo aveva pianificato il colpo nei dettagli, nascondendo attrezzi nei giorni precedenti e manomettendo i lampioni della zona per agire al buio. I malviventi hanno tentato anche di aprire la cassaforte, senza riuscirci. A metterli in fuga è stato un residente dell’appartamento sopra il negozio, sceso dopo aver sentito rumori sospetti. I ladri sono poi fuggiti a piedi. Sul posto sono intervenuti vigilanza privata e carabinieri, che stanno indagando esaminando anche le telecamere di sicurezza. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ladri di telefoni in negozio, colpo fallito a Cortona Articoli correlati Ladri di telefoni in negozio. Pianificano il colpo. Messi in fuga da abitanteUn colpo preparato nei minimi dettagli, attrezzi nascosti giorni prima e lampioni del piazzale manomessi per scurire la zona. Ladri in azione alla Banca Campania Centro di Battipaglia, colpo fallitoTentato furto, venerdì notte, presso la Banca Campania Centro, a Santa Lucia di Battipaglia. Una selezione di notizie su Ladri di telefoni in negozio colpo... Temi più discussi: Ladri di telefoni in negozio. Pianificano il colpo. Messi in fuga da abitante; Bari, tassisti nel mirino dei ladri: rubati 5 smartphone di servizio dalle auto in sosta; Ladri all'Eur svuotano l'auto a una troupe: Siamo andati noi a cercare i cellulari nel campo rom; I ladri prendono di mira un’anziana: le rubano la borsetta e vanno a prelevare. Ladri di telefoni in negozio. Pianificano il colpo. Messi in fuga da abitanteCinque malviventi a volto coperto arraffano e perdono una trentina di cellulari. Non riescono ad aprire la cassaforte: l’allarme,la fuga a piedi e senza bottino. lanazione.it Sorprende i ladri in casa e tenta di bloccarli, ferito il figlio del proprietarioIl furto a Tricase, in via Paganini, sfocia in rapina impropria: i malviventi colpiscono il giovane, finito poi in ospedale, e il padre prima di dileguarsi con il bottino in oro. Sul posto, per le ind ... lecceprima.it Vittorio De Sica sul set di Ladri di biciclette - facebook.com facebook L’idraulico e due ristoratori bolognesi ladri di auto: indagati per il furto di Audi a San Lazzaro x.com