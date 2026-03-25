Ladispoli il 30 marzo scatta la sospensione idrica | le vie coinvolte

Il 30 marzo a Ladispoli sarà interrotta l’erogazione dell’acqua in alcune vie della città. L’interruzione è stata comunicata da Acea Ato2 e riguarda le strade coinvolte dalla sospensione. L’amministrazione comunale ha reso noto il provvedimento e ha indicato le aree interessate, senza specificare i motivi dell’interruzione. La sospensione durerà fino a nuovo avviso.

Ladispoli, 25 marzo 2026 – L’Amministrazione comunale informa che Acea Ato2 ha comunicato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Ladispoli il giorno 30 marzo dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Le vie coinvolte. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua eo abbassamenti di pressione nelle seguenti stradezone: Via dell’Acquedotto Statua, via delle Carciofete, via Casal dei venti, via Olmetto, via degli Ulivi, via dei Faggi, via dei Noci, via dei Mandorli, via Procoio di ceri, via Aurelia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Sora, cantieri per l'ammodernamento dell'acquedotto: il 10 marzo scatta la sospensione idrica Frosinone senz’acqua per 12 ore: ecco tutte le strade coinvolte dalla sospensione idricaLavori di manutenzione programmata, alcune strade di Frosinone resteranno per tutta la notte senza acqua. Contenuti e approfondimenti su Ladispoli il 30 marzo scatta la... Temi più discussi: Ladispoli, tornano gli incontri di lettura per bambini: appuntamento il 25 marzo in biblioteca - Quotidiano; Banco BPM: aggiornamento calendario assemblee 2026; Sport gratis a Ladispoli il 21 marzo: tutte le attività in programma e a chi sono rivolte; Sagra del Carciofo romanesco di Ladispoli, Giuliano Palma guida il cartellone musicale. San Giuseppe a Ladispoli, giovedì dalle 15,30 la processioneL’Amministrazione ricorda che domani gli uffici del Comune resteranno chiusi L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in occasione della Festa di San Giuseppe, Patrono di Ladispoli, gi ... terzobinario.it Processione patrono Ladispoliin occasione della Festa di San Giuseppe, Patrono di Ladispoli, il 19 marzo i terrà la processione religiosa per le vie cittadine. lagone.it Corrado Battisti, il naturalista responsabile della gestione dell’area verde tra Ladispoli e Cerveteri: “Ne abbiamo trovato 4 in poco tempo, temiamo ce ne siano altre. Sono pericolose, hanno un morso micidiale. E sono animali proibiti ma le persone li acquis - facebook.com facebook