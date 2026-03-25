Lunedì si è svolto l’ultimo saluto a Valentina Sarto, una giovane donna ricordata per il suo sorriso e la sua voglia di vivere. La cerimonia si è tenuta nel comune di residenza, alla presenza di amici, familiari e conoscenti, che hanno espresso il loro cordoglio. La salma è stata accompagnata fino alla camera ardente, dove si sono svolti i funerali.

Bergamo, 25 marzo 2026 – Valentina la ricordano così: «Una ragazza piena di sogni, con tanta voglia di vivere. Sempre pronta a sorridere, nonostante l’inferno che stavi vivendo». Parole commosse quelle lette da Silvia e Stefania, amiche di Valentina Sarto, la 41enne uccisa con diciannove coltellate dal marito Vincenzo Dongellini mercoledì scorso, nell’abitazione dove la coppia viveva, in via Pescaria, in città. La comunità si stringe per l'ultimo saluto. Nella parrocchia di Borgo Santa Caterina ieri era il giorno dei funerali. Centinaia di persone erano presenti sia all’interno che all’esterno della chiesa per assistere alle esequie, celebrate dal parroco don Pasquale Pezzoli e da don Giampaolo Tironi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio a Valentina Sarto: “Una donna piena di sogni e sempre pronta a sorridere”

Articoli correlati

Femminicidio di Valentina Sarto, Vincenzo Dongellini accusa la donna di avere "un coltello e voleva colpirmi"Vincenzo Dongellini, il 49enne arrestato per il femminicidio di Valentina Sarto, cerca di scagionarsi sostenendo che anche la moglie avrebbe provato...

Femminicidio Valentina Sarto, oggi il funerale della donna uccisa con 19 coltellate dal marito a BergamoLa cerimonia si terrà questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina (Bergamo).

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Valentina Sarto

Temi più discussi: L'addio a Valentina Sarto uccisa dal marito violento: Sempre sorridente, nonostante l'inferno che stavi vivendo; Valentina Sarto, l'addio alla donna uccisa dal marito: Hai camminato con noi, ora corri dove non possono farti più male; L’addio a Valentina Sarto: Una donna piena di sogni e sempre pronta a sorridere; Dentro la Notizia: 50 rose per l'ultimo saluto a Valentina Sarto, uccisa dal marito Video.

Valentina Sarto, l'addio alla donna uccisa dal marito: «Hai camminato con noi, ora corri dove non possono farti più male»Il funerale della donna e le parole dell'amica dall'altare: «Ci hanno tolto la possibilità di invecchiare insieme». La madre: «Non pensavo che il mostro arrivasse a tanto» ... bergamo.corriere.it

Femminicidio Valentina Sarto, oggi il funerale della donna uccisa con 19 coltellate dal marito a BergamoSi tiene oggi, martedì 24 marzo, il funerale di Valentina Sarto – la 41enne uccisa con 19 coltellate dal marito Vincenzo Dongellini mercoledì 18 marzo nella loro casa di via Pescaria a Bergamo. La cer ... fanpage.it

Commosso ultimo saluto a Valentina Dolore e commozione in Borgo Santa Caterina a Bergamo, dove sono stati celebrati i funerali di Valentina Sarto la donna di 41 anni uccisa dal marito mercoledì 18 marzo, in via Pescaria a Bergamo. facebook

Il marito di Valentina Sarto al gip: «Durante la lite avevamo i coltelli. Non volevo ucciderla» x.com