Laboratorio di solidarietà piccoli studenti vendono i loro oggetti e aiutano la Bimbulanza

In una scuola di Nardò, alcuni studenti hanno realizzato oggetti durante un laboratorio creativo e li hanno venduti per raccogliere fondi destinati a bambini in cura. La vendita dei manufatti ha permesso di ottenere un contributo che sarà donato alla Bimbulanza, un servizio di assistenza medica per i piccoli pazienti. L’iniziativa coinvolge i ragazzi nella beneficenza attraverso il loro lavoro manuale.

Conclusa con la consegna del ricavato del progetto "Christmas Factory" l’iniziativa degli alunni della scuola primaria “Don Milani” di via Crispi a Nardò a favore dell’associazione Cuore e mani aperte onlus NARDO’ – Creano gli oggetti frutto del loro impegno e della manualità nell’ambito del laboratorio creativo e dalla vendita degli oggetti prodotti ricavano un contributo donati ai bambini meno fortunati e alle prese con le cure mediche. Un progetto nato nel periodo natalizio e che prende concretezza nei giorni scorsi con la fase conclusiva del laboratorio "Christmas Factory". Si tratta dell’iniziativa realizzata dall’istituto comprensivo del Polo 2 di Nardò, nello specifico dal plesso della scuola primaria “Don Milani” di via Crispi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Laboratorio di solidarietà, piccoli studenti vendono i loro oggetti e aiutano la Bimbulanza Articoli correlati Studenti riscoprono il loro talento. Laboratorio tra ceramica e gioiellodi Sonia Fardelli Oltre 600 studenti coinvolti in un progetto sull’arte che ha anche lo scopo di combattere l’abbandono scolastico. Laboratorio teatrale all'istituto Sperone-Pertini, gli studenti sul palco raccontano le loro storieUn laboratorio di scrittura e interpretazione teatrale con i ragazzi della media dell’istituto comprensivo Sperone Pertini di Palermo. Tutto quello che riguarda Laboratorio di solidarietà piccoli... Temi più discussi: A Castelbuono nasce un nuovo presidio di solidarietà: inaugurati laboratorio e farmacia solidale; Addio a Graziella, pioniera dell’oro. Dal piccolo laboratorio di Campoluci al marchio che spazia oltre i gioielli; Il cioccolato solidale di Cristina Quattrone: dalla Calabria al Madagascar; Grande partecipazione alla Festa dei Bambini al Centro Affari: il CALCIT dedica una giornata ai più piccoli. Creabilandia: laboratorio di teatro per bambini a Casa BruschiTorna Creabilandia: terzo laboratorio di teatro per bambini alla Casa Museo Ivan Bruschi. Sabato 28 marzo, alle 16.30, il ... lanazione.it Solidarietà: Terra e Missione, al via al laboratorio sartoriale Fili di speranza di Ladispoli un corso gratuito di cucito per 10 donne disoccupatePrenderà il via sabato 4 febbraio il primo corso di cucito per donne disoccupate promosso nell’ambio del laboratorio di sartoria Fili di speranza avviato a Ladispoli (Rm) dall’associazione Terra e ... agensir.it 18 aprile - L'Università Statale di Milano, con Labanof - Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense, diretto dalla professoressa Cristina Cattaneo, protagonista del ciclo di incontri organizzato per restituire ai cittadini e alle cittadine il patrimonio di con - facebook.com facebook Appunti di viaggio Miami Seguire l'allenamento di Sinner da pochi metri è un privilegio. C'è l'anatomia di un campione. C'è il suo mondo. Il luogo che lo rende speciale. Cerchi di fare piano. Di non muoverti. In punta di piedi per non disturbare. Non vola x.com