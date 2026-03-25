Laboratorio di solidarietà piccoli studenti vendono i loro oggetti e aiutano la Bimbulanza

Da lecceprima.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una scuola di Nardò, alcuni studenti hanno realizzato oggetti durante un laboratorio creativo e li hanno venduti per raccogliere fondi destinati a bambini in cura. La vendita dei manufatti ha permesso di ottenere un contributo che sarà donato alla Bimbulanza, un servizio di assistenza medica per i piccoli pazienti. L’iniziativa coinvolge i ragazzi nella beneficenza attraverso il loro lavoro manuale.

Conclusa con la consegna del ricavato del progetto "Christmas Factory" l’iniziativa degli alunni della scuola primaria “Don Milani” di via Crispi a Nardò a favore dell’associazione Cuore e mani aperte onlus NARDO’ – Creano gli oggetti frutto del loro impegno e della manualità nell’ambito del laboratorio creativo e dalla vendita degli oggetti prodotti ricavano un contributo donati ai bambini meno fortunati e alle prese con le cure mediche. Un progetto nato nel periodo natalizio e che prende concretezza nei giorni scorsi con la fase conclusiva del laboratorio "Christmas Factory". Si tratta dell’iniziativa realizzata dall’istituto comprensivo del Polo 2 di Nardò, nello specifico dal plesso della scuola primaria “Don Milani” di via Crispi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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