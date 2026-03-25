Negli ultimi anni, l’abbigliamento sportivo indossato durante l’allenamento ha acquisito un ruolo che va oltre la semplice praticità. Le celebrità scelgono capi alla moda e funzionali, contribuendo a ridefinire le tendenze del settore. Questa evoluzione si riflette nella crescente attenzione verso outfit che combinano comfort e stile, trasformando l’attività fisica in un’occasione di espressione personale e di moda.

in una passerella urbana. Kendall Jenner interpreta il minimalismo con shorts e top a maniche lunghe di Adanola, sneaker Asics GT-2160, completati da calzettoni bianchi a vista, mentre Dakota Johnson indossa top e leggings a vita alta Lululemon, baseball cap Polychrome Goods e felpa vintage sulle spalle. Completano la mise sneaker Nike V2K, calzini neri Adidas e occhiali Khaite x Oliver Peoples. Harry Styles mixa felpa vintage dei Parliament, pantaloncini Nike e scarpe New Balance modello Fresh Foam X v14. Calzini bianchi e occhiali da sole completano un sporty look con twist retrò. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’abbigliamento da palestra è oggi un vero linguaggio di stile: tra funzionalità e immagine, le celebrity trasformano il workout

Articoli correlati

I francesi proprio non indossano abbigliamento da palestra fuori dalla palestra, e ci tengono a farcelo sapere. E noi?La sportiva si siede al tavolino, e l'amica intransigente - che è, come ho scoperto poi, la comica fracese Julie Collas - a quel punto nota le...

Le musiche di Hans Zimmer trasformano Nave de Vero in una sala da concertoIl Centro Commerciale Nave de Vero inaugura il 2026 con un evento musicale straordinario dedicato a Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori...

I LEGGINGS DA PALESTRA MIGLIORI sono di WOMEN'S BEST | tutti i dettagli che ti servono

Contenuti e approfondimenti su L'abbigliamento da palestra è oggi un...

Temi più discussi: Addio vecchia tuta! Ecco perché da oggi non potrai più fare a meno del nuovo fitness (e no, non è solo per la palestra); Abbigliamento da yoga… in cashmere: così l’activewear diventa chic; Cicli Lucchini, da 70 anni ad Aosta la passione corre su due e quattro ruote; Il futuro del made in Marche. Al top nautica, moda, digitale: Ma il mondo sta cambiando.

Abbigliamento maschile in palestra: i consigli per non sbagliare tessuti e modelliIn palestra l'abbigliamento è importante, sia al femminile, sia al maschile. Lo sportivo ideale per l’uomo è generalmente ideato per limitare le irritazioni. Andrebbero perciò preferiti tessuti ... gazzetta.it

Abbigliamento da yoga… in cashmere: così l’activewear diventa chicAbbigliamento yoga di lusso 2026: le nuove idee look e prodotti, tra modelli comfort e stile minimal. I brand e outfit pilates da copiare. amica.it

Gruppo Telenuova. . Promuovere e valorizzare la filiera moda campana dei vari settori dell’abbigliamento - facebook.com facebook