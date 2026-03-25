Nella vigilia del saggio, un rappresentante ha dichiarato che la pressione non viene percepita come un ostacolo, ma come un'opportunità. A Firenze, si stanno svolgendo le prove di formazione in vista della partita contro l'Irlanda del Nord, coinvolgendo i giovani dell'Empoli. L'attenzione resta concentrata sulle scelte tecniche e sulla preparazione dei giocatori.

nostro inviato a Firenze Prove di formazione anti Irlanda del Nord contro i giovani dell'Empoli, sparring partner schierati con la difesa a 5 al posto delle sagome presenti sul campo durante il primo allenamento di lunedì: il giovane Palestra («non mi aspettavo la chiamata, vivo un sogno e sono stato accolto benissimo») insidia Politano come quinto a destra. I calciatori con problemi fisici continuano il piano di recupero: Tonali è recuperato, Bastoni e Scamacca sono quelli messi un po' peggio (ma il secondo non sarebbe stato comunque titolare), Mancini sta sempre meglio come Calafiori. Il difensore - ragazzo pacato e dal carattere schivo che sta vivendo l'esperienza della Premier dove c'è più intensità in campo che in serie A - è il volto di questa Nazionale che vive l'avventura tra leggerezza e consapevolezza del compito richiesto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La vigilia del saggio Calafiori: "Pressione? No, opportunità"

Articoli correlati

Leggi anche: Tottenham, Tudor non si dà per vinto alla vigilia del Liverpool: «Non dobbiamo comportarci come vittime. Ultima spiaggia? Opportunità per alzarci e dimostrare coraggio»

Conferenza stampa Hiljemark alla vigilia di Pisa Cagliari: «Non penso alla pressione. Dobbiamo dimostrare orgoglio in campo»Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.