La Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai si è riunita di nuovo dopo più di un anno, ascoltando l’amministratore delegato dell’azienda. La presidente ha dichiarato che si riparte. La riunione è avvenuta dopo un periodo di mancato confronto con la maggioranza.

Dopo oltre un anno di boicottaggio da parte della maggioranza, la Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai è tornata a riunirsi. L’occasione, come annunciato il mese scorso dalla presidente Barbara Floridia (M5s), è l’audizione dell’amministratore delegato del servizio pubblico radiotelevisivo, Giampaolo Rossi. In apertura di seduta, Floridia ha definito l’appuntamento “un passaggio decisivo, il primo atto concreto dopo un lungo periodo di inattività della Commissione. È necessario ripartire subito e restituire piena operatività alla Vigilanza Rai”, ha detto. “Arriviamo da un referendum che ha segnato il ritorno a una stagione intensa di partecipazione democratica e ci avviciniamo a un momento cruciale per il Paese come le elezioni politiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Vigilanza Rai torna a riunirsi dopo oltre un anno: audito l’ad Rossi. La presidente Floridia: “Ora ripartire”

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