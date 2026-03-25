La vicenda di Nessy Guerra a Chi l’ha Visto?

Federica Sciarelli conduce nuovamente Chi l’ha Visto? nel prime time di Rai 3, dedicato alle persone scomparse. La trasmissione va in onda ogni mercoledì sera e affronta casi di persone scomparse, tra cui quello di Nessy Guerra. La puntata si concentra sull’ultimo aggiornamento riguardante la vicenda, senza anticipare dettagli o sviluppi.

Federica Sciarelli torna, come ogni mercoledì, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma dedicato alle persone scomparse della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 25 marzo 2026. La puntata si apre con la vicenda di Nessy Guerra, una mamma che rischia il carcere in Egitto perché accusata di adulterio dall’ex compagno, che le impedisce di tornare in Italia con la sua bambina, costringendola ad autosequestrarsi in casa. A seguire si parlerà anche della tragica morte di Katty Skerl, una ragazza di 17 anni impegnata nella Federazione dei Giovani Comunisti Italiani. Poco prima di essere uccisa, vicino casa era comparsa una scritta minacciosa: “Uccidetela”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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