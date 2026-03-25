La via dell’Ue in un mondo in caos

Negli ultimi mesi l’Unione Europea ha finalizzato accordi di libero scambio con diversi paesi, tra cui Indonesia, India e l’Australia. Queste intese mirano a rafforzare i rapporti commerciali e a favorire lo scambio di merci e servizi tra le parti, in un momento di crescente instabilità economica a livello globale. Le trattative hanno coinvolto vari settori e sono state concluse nel tentativo di sostenere l’economia europea.

Mercosur in vigore a maggio. Chiusa l’intesa con l’Australia e dazi azzerati su terre rare. L'accordo tra la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e il premier australiano Albanese è stato concluso dopo otto anni di trattative L'Ue litiga sugli Ets mentre altri riaccendono il carbone. Lezioni dall'Asia All’incertezza economica dilagante l’Ue risponde con accordi di libero scambio. Negli ultimi mesi Bruxelles ha concluso intese commerciali con Indonesia, India, e adesso anche l’Australia. Ieri a Canberra von der Leyen e il premier australiano Albanese hanno chiuso un negoziato dopo otto anni di trattative. Ma lunedì la Commissione ha anche completato l’ultimo passaggio per avviare l’applicazione provvisoria dell’accordo con il Mercosur. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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