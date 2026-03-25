La verifica politica richiederà settimane Episcopo non ha fretta | Non stiamo giocando a scacchi

La verifica politica avviata nel Comune di Foggia richiederà diverse settimane, secondo quanto dichiarato da un rappresentante dell'amministrazione. L'interessato ha precisato che non si tratta di una questione di rapidità, ma di un procedimento che richiede tempo e attenzione. La fase di analisi si protrarrà per un periodo più lungo rispetto a quanto inizialmente previsto, senza che siano state indicate tempistiche precise.

Maggioranza compatta oggi in aula, segno di distensione nei rapporti con le forze politiche. Sindaca in posizione di ascolto anche rispetto alle voci critiche La verifica politica al Comune di Foggia “richiederà delle settimane, perché non stiamo giocando a dama o a scacchi”. Lo afferma la sindaca Maria Aida Episcopo, interrogata sui tempi. La sua maggioranza oggi si è presentata in aula senza particolari defezioni, segno probabilmente di una distensione nei rapporti con le forze politiche, oggi alle prese con le liste delle Provinciali più che con la crisi. Confortata dal “risultato eclatante” del no al Referendum (60,20%) nella città capoluogo, appare proiettata a un cambio di passo che non può prescindere da una “qualità superiore”, osserva. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - La verifica politica "richiederà settimane", Episcopo non ha fretta: "Non stiamo giocando a scacchi" Articoli correlati I partiti stringono sulla verifica: parte la chiamata alla sindaca EpiscopoLe principali forze politiche del campo largo progressista chiederanno ufficialmente alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo di essere convocate... Fa politica giocando o gioca facendo politica? Il grande trucco del DjokerFa politica giocando o gioca facendo politica? Non c’è poi tanta differenza, Novak Djokovic fa entrambe le cose da sempre.