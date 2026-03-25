Una cantante racconta di aver iniziato ad ascoltare l’opera Turandot all’età di sette anni, quando in casa aveva un disco con l’interpretazione del tenore Franco Corelli nel ruolo del principe Calaf. La musica, fin da giovane, ha rappresentato un momento di conforto e benessere per la sua voce e per la sua mente.

"Ho iniziato ad ascoltare Turandot a sette anni, in casa avevamo il disco con Franco Corelli che interpretava il ruolo del principe Calaf. L’ascoltavo in continuazione e cercavo di capire il senso dell’impresa di Calaf. Mi chiedevo perché volesse incontrare a tutti i costi la Principessa". A raccontarlo è il regista Davide Livermore. A cent’anni dalla prima rappresentazione “ Turandot “ di Giacomo Puccini torna al Teatro alla Scala. Sul podio Nicola Luisotti, e appunto Davide Livermore che ha partecipato anche al disegno delle scene insieme a Eleonora Peronetti e Paolo Gep Cucco, mentre i costumi sono firmati da Mariana Fracasso, le luci da Antonio Castro e i video da D-Wok. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Turandot secondo Livermore: "Ho iniziato ad ascoltarla a 7 anni. Un balsamo per la voce e per l’anima"

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