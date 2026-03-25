La tragedia di Glauco morto in moto a 20 anni gli amici | Adorava la Formula uno e la Ferrari

Un giovane di 20 anni è morto in un incidente in moto a Cesena. L’uomo studiava Architettura e aveva una passione per le moto, le auto e la musica. I suoi amici ricordano che adorava la Formula Uno e la Ferrari. L’incidente è avvenuto il 25 marzo 2026. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Cesena, 25 marzo 2026 – Glauco Igor Prati studiava Architettura, amava le moto e le auto, ascoltava musica, usciva con gli amici. Si divertiva e metteva di buon umore chiunque gli stesse intorno. Viveva, con quella spensieratezza e quell’allegria che se non le hai a vent’anni, quando devi averle? Vent’anni sono una meraviglia, perché sei abbastanza grande per cominciare a scrivere da solo il tuo futuro e sei abbastanza giovane per poterti permettere di sognare ogni cosa. Nella ‘sua’ Capannaguzzo tuggli gli volevano bene. Vent’anni sono l’inizio, non possono essere la fine. I vent’anni di Glauco sono finiti ieri mattina, sulla via Calcinaro, una manciata di minuti dopo le 9, a causa di un incidente stradale avvenuto tra la sua moto Kawasaki Ninja e una Fiat 500. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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