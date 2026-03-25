la tecnologia ha migliorato la comunicazione

Gli studenti di quarta hanno intervistato cinque insegnanti di età diverse per scoprire in che modo la tecnologia abbia modificato il loro modo di comunicare. Le domande si sono focalizzate su come gli strumenti digitali siano entrati nelle loro giornate di lavoro e nelle relazioni con studenti e colleghi. L’obiettivo era raccogliere testimonianze dirette sulle trasformazioni avvenute negli ultimi anni.

Come alunni di quarta abbiamo fatto una piccola intervista a 5 insegnanti di diverse età per capire come la tecnologia ha cambiato la loro vita. Per tutti la domanda: "Com’è cambiata la tua vita dall’avvento della tecnologia moderna?". Insegnante 1: "Internet e la tecnologia per me hanno portato molte novità, alcune positive e altre negative: ha migliorato la velocità della comunicazione, ha facilitato la consultazione di notizie e ha reso più facile conoscere tramite internet. Al contempo ha portato cose negative: la possibile dipendenza dal consumo eccessivo di apparecchi elettronici e la diffusione di fake news". Insegnante 2: "La tecnologia mi ha aiutato a comunicare meglio con amici, colleghi e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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