La storia di Francesco il quinto figlio di Gino Paoli che in realtà non è mai esistito

Una notizia riguarda un presunto figlio di un noto cantautore, annunciato come nato nel 2000 dalla relazione con la sua ex moglie. Tuttavia, successivamente si è scoperto che questa persona non ha mai vissuto o esistito realmente. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media, sollevando dubbi sulla veridicità delle informazioni diffuse in passato.

Francesco, il figlio che Gino Paoli avrebbe avuto dalla moglie Paola Penzo nel 2000, non è mai esistito. Il cantante stesso aveva smentito la notizia che, però, è riemersa proprio nel giorno della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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