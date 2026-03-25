La storia di Abel Ortiz il messicano che ha deciso di auto-espellersi dagli Stati Uniti

Un cittadino messicano ha deciso di lasciare gli Stati Uniti senza prevedere un rientro. Ha salutato amici e chiuso la propria abitazione, intraprendendo il viaggio con l'intenzione di non tornare. La sua scelta ha portato a una decisione di auto-espulsione dal territorio statunitense, senza indicazioni di motivazioni aggiuntive o procedimenti legali specifici.

Immagina di lasciare il tuo Paese, magari per una vacanza, sapendo che, presto o tardi, tornerai. Saluti gli amici, chiudi la tua casa a chiave e ti allontani con quel misto tra eccitazione e curiosità che si provano quando si va in un posto nuovo, per poi tornare. Immagina ora, invece, di varcare il confine che divide il tuo Paese da quello con cui confina, senza sapere se, come o quando potrai farai ritorno a casa. Quest’ultima è la storia di Abel Ortiz: nato in Messico e trasferitosi con la famiglia all’età di due mesi a Los Angeles, viveva ormai da 38 anni negli Stati Uniti, anche se non possedeva i documenti. L’uomo ha deciso di auto-espellersi dal Paese, lasciando dietro di sé tutta una vita, il negozio di parrucchieri di cui era proprietario e la sua rete di amicizie. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Turismo dagli Stati Uniti all’Italia: da Terni la storia di Max Brunelli e dell'agenzia "Ciao Andiamo"Il racconto di una vita dedicata al settore turistico, «Oggi il viaggiatore cerca autenticità, e l’Umbria può offrirla davvero» Una vita dedicata al... Il fiume di armi che dagli Stati Uniti scorre verso i cartelli messicaniQuando si parla dei cartelli messicani legati al narcotraffico, si conosce ampiamente quanto essi siano pesantemente equipaggiati ed armati.