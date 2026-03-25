Un giocatore del Real Madrid ha riconosciuto di aver superato il limite durante le partite, respingendo comunque l’immagine di testa calda legata al suo comportamento in campo. La dichiarazione è arrivata in seguito a un articolo pubblicato recentemente online, in cui si discuteva della sua condotta e delle sue caratteristiche in campo. Il calciatore ha anche ammesso di essere consapevole di aver oltrepassato certi limiti senza però rinunciare alla sua determinazione.

2026-03-24 12:46:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Antonio Rudiger ammette di giocare al limite ma ha messo in dubbio la sua reputazione di responsabilità. Il difensore del Real Madrid e della Germania è pronto per alcuni mesi importanti con la sua squadra ancora in corsa per una doppietta di Liga e Champions League prima di rivolgere la sua attenzione alla Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Canada e Messico. Rudiger ora ha 33 anni e ammette di aver avuto momenti in cui ha perso la calma: ha ricevuto una squalifica di sei partite per la sua condotta durante la sconfitta nella finale di Copa del Rey contro il Barcellona la scorsa stagione, mentre ha fatto notizia all’inizio di questo mese per una sfida selvaggia contro Diego Rico del Getafe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La stella del Real Madrid respinge la reputazione di testa calda ma ammette di aver oltrepassato il limite

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