La squadra ha ripreso gli allenamenti a Pian di Massiano dopo tre giorni di riposo, in vista della partita di domenica contro la Vis Pesaro. Tumbarello deve ancora essere valutato, mentre Dell’Orco è rientrato in gruppo per la seduta. La squadra si prepara quindi alla prossima sfida, con alcuni giocatori ancora in attesa di definire il proprio stato di salute.

Seduta di ripresa a Pian di Massiano per i biancorossi di Tedesco che sono tornati in campo dopo tre giorni di riposo in vista della partita di domenica sul campo della Vis Pesaro. Resta in dubbio la presenza di Tumbarello: il centrocampista ha svolto un lavoro differenziato ma non è ancora al meglio della condizione. Sarà valutato nei prossimi giorni: solo se avrà recuperato, sarà disponibile. Buone notizie invece arrivano da Dell’Orco che domenica dovrebbe ritrovare una maglia sulla fascia sinistra, con Tozzuolo che si sposterà sulla fascia destra. Si è allenato con il gruppo Francesco Lisi che ha svolto anche la partitella con la squadra.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La squadra. Tumbarello resta da valutare. A Pesaro rientra Dell’Orco

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