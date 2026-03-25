La Speranza oltre il Calvario in scena nella chiesa di San Franco a Francavilla al Mare

Sabato 28 marzo alle 21 nella chiesa di San Franco a Francavilla al Mare si terrà la rappresentazione teatrale e musicale intitolata “La Speranza oltre il Calvario”. L’evento si svolge presso la parrocchia di Santa Maria Maggiore e prevede una performance che unisce elementi scenici e musicali, con l’obiettivo di coinvolgere gli spettatori in un’esperienza emotivamente intensa. La serata si inserisce nelle iniziative della parrocchia dedicate alla riflessione spirituale.

Sabato 28 marzo, alle ore 21, nella parrocchia di Santa Maria Maggiore – chiesa di San Franco, a Francavilla al Mare, andrà in scena “La Speranza oltre il Calvario”, una rappresentazione scenica e musicale di forte impatto emotivo, pensata per accompagnare il pubblico in un intenso percorso di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “La Speranza oltre il Calvario” in scena nella chiesa di San Franco a Francavilla al Mare Articoli correlati Massimo Ghini in scena all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare con "Noi Giuda"Le musiche originali sono state composte da Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, l’aiuto regia è di Lorenzo Rossi, i video sono stati... Al liceo A. Volta di Francavilla al Mare si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienzaIl collettivo Tante da raccontare-donne che ce la stanno mettendo tutta' di Francavilla al Mare per il quarto anno consecutivo ha proposto di...