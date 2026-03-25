La sfida di Santanchè | altro che dimissioni oggi al lavoro al ministero – GUARDA IL VIDEO

La ministra Daniela Santanchè è arrivata questa mattina al ministero del Turismo, pochi giorni dopo il voto favorevole al referendum sulla giustizia che ha portato a uno scossone nel governo. La presenza della ministra al suo ufficio è stata documentata da un video che circola in rete. La sua presenza al ministero si è verificata in un momento di tensione politica, senza che siano state annunciate dimissioni ufficiali.

(Adnkronos) – Dopo lo scossone nel governo seguito alla sconfitta del sì al referendum sulla giustizia, questa mattina l’arrivo della ministra Daniela Santanchè al ministero del Turismo. Nonostante l’invito della premier Giorgia Meloni a dimettersi per "sensibilità istituzionale", in linea con la scelta di Delmastro e Bartolozzi, Santanchè ieri ha infatti assicurato che oggi sarà. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La ministra Daniela Santanchè è arrivata al ministero del Turismo. Non ha risposto alla domanda dei giornalisti sulle sue dimissioni. #ANSA x.com