La Sapienza prima nel mondo per Lettere classiche e Storia antica La rettrice | Il nostro impegno scientifico è costante

L’Università La Sapienza di Roma si colloca nuovamente al primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica nella classifica QS World University Rankings, confermandosi leader per il sesto anno consecutivo in queste discipline. La rettrice ha dichiarato che l’impegno scientifico dell’ateneo rimane costante e dedicato alla qualità della ricerca e dell’insegnamento. La posizione riflette i risultati ottenuti nelle valutazioni internazionali.

L'Università La Sapienza di Roma mantiene il primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno consecutivo nella classifica Qs World University Rankings by Subject 2026. L'Italia, come anticipa il Corriere della Sera, si colloca al terzo posto tra i paesi dell'Ue per numero di università classificate, dietro alla Francia e alla Germania, ma al secondo posto per numero totale di voci, superata solo dalla Germania. Sessanta atenei italiani (rispetto ai 56 del 2025) compaiono 769 volte nella classifica, di cui 671 voci nelle singole discipline e 98 nelle cinque grandi aree di studi. L'Italia è il settimo paese più rappresentato per atenei classificati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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