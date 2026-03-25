La Salernitana entra nell’orbita Olidata

Qualche giorno fa si è diffusa la notizia che la società Olidata, attraverso il suo presidente Cristiano Rufini, sta procedendo con l’acquisto della squadra di calcio Salernitana, attualmente in serie C. La trattativa si starebbe consolidando in queste ore, anche se i dettagli ufficiali non sono stati ancora resi noti. La società potrebbe diventare così il nuovo proprietario del club.

Una decina di giorni fa avevamo anticipato che Cristiano Rufini, presidente di Olidata, era vicino all’acquisizione della squadra di calcio Salernitana che milita in serie C. Nonostante le smentite ufficiali su un coinvolgimento diretto della società nata a Cesena nel 1982 e che ora ha sede a Roma, alla fine l’accordo tra Cristiano Rufini (foto) e Danilo Iervolino, patron della Salernitana, è stato trovato, ma non per via diretta: la società calcistica è stata acquisita pochi giorni fa dalla società Antarees che fa capo a Rufini. Olidata, che nei mesi scorsi ha legato il suo marchio alla Virtus Pallacanestro di Bologna, potrebbe entrare nella partita come sponsor della Salernitana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Salernitana entra nell’orbita Olidata Articoli correlati Mister Olidata entra nel calcio, vicino all’acquisto della SalernitanaCesena, 16 marzo 2026 – Il futuro della Salernitana sembra aver imboccato una rotta precisa, che porta dritta a Roma, ma con radici profonde nella... Leggi anche: Calcio, Misano entra nell’orbita del Cesena: accordo di affiliazione tra i due club Contenuti utili per approfondire Salernitana entra Temi più discussi: La Salernitana entra nell’orbita Olidata; Salernitana-Team Altamura 2-1. Lescano e Anastasio calano il tris di vittorie; La Salernitana a Rufini alla verifica FIGC. Ma closing certo per aprile; Crotone-Salernitana 0-1, per gli Squali sfuma il sogno aggancio: Achik decide allo Scida. Salernitana, cessione vicina: attese le firme e il via libera FigcLa cessione della Salernitana entra nella fase decisiva. Dopo settimane di trattative, Danilo Iervolino è pronto a chiudere la sua esperienza alla guida del club, con Cristiano ... tuttoc.com Salernitana, la fideiussione dopo le firmeDocumenti, garanzie e soprattutto la fideiussione che l’acquirente dovrà esibire a prima richiesta, entro un mese dall’atto notarile con il quale sarà ... ilmattino.it 88' Cambio Salernitana: esce Di Vico, al suo posto entra Gyabuaa #SalernitanaAltamura 2-1 x.com Si entra in una fase cruciale per il futuro societario della Salernitana. Il club granata è infatti al centro di una trattativa avanzata che prevede il trasferimento delle quote dall’attuale proprietà a un nuovo soggetto imprenditoriale. Il passaggio preliminare è già sta - facebook.com facebook