La Russa riceve al Senato i genitori della famiglia del bosco

Da laverita.info 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Senato, il presidente ha ricevuto Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori della famiglia conosciuta come «del bosco». L'incontro si è svolto a Palazzo Giustiniani.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha incontrato a Palazzo Giustiniani Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori della cosiddetta «famiglia del bosco». Israele tira dritto. I funzionari dello Stato ebraico, interpellati da Reuters, sembrano non scommettere un centesimo sulle possibili trattative tra Donald Trump e almeno un pezzo di classe dirigente iraniana. Le condizioni poste dagli americani - rinunciare al nucleare e ai programmi missilistici, nonché al sostegno dei ribelli in Libano e Yemen - sono troppo dure e, secondo gli apparati di Tel Aviv, è difficile che il regime sciita le accetti. Tant’è che ieri, benché il... 🔗 Leggi su Laverita.info

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