la roccaforte piemontese e un dap da azzerare

Nel primo grado di giudizio, otto agenti di Polizia penitenziaria sono stati condannati per falsità materiale e ideologica con pene che variano da 18 a 20 mesi di reclusione. La vicenda riguarda una struttura penitenziaria in Piemonte, e le sentenze sono state emesse in un procedimento giudiziario che coinvolge anche il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Fine pena Otto agenti di polizia penitenziaria condannati per falso a Ivrea. La richiesta di alcuni sindacati: «Via anche i vertici del dipartimento, costruito a sua immagine» Fine pena Otto agenti di polizia penitenziaria condannati per falso a Ivrea. La richiesta di alcuni sindacati: «Via anche i vertici del dipartimento, costruito a sua immagine» Un attimo, meriti una spiegazione. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Sono passati 55 anni e come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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