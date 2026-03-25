La Regione Puglia ha destinato un investimento di 3 milioni di euro per l'espansione della rete dei centri per la famiglia nella regione. Questa decisione prevede l'apertura di nuovi centri e il potenziamento di quelli già esistenti, con l'obiettivo di offrire servizi più capillari alle famiglie. L'iniziativa coinvolge diverse municipalità e si inserisce in un piano volto a migliorare il supporto alle famiglie sul territorio.

Investimento da 4 milioni per potenziare il welfare. Nuovi sportelli di prossimità e supporto psicologico ai genitori . La Regione ha destinato un investimento di 3.905.000 euro per il potenziamento dei presìdi territoriali, puntando su una presenza capillare soprattutto nelle aree periferiche e interne. Il finanziamento arriva grazie all'adesione dell'Assessorato al Welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento di questi servizi. A oggi, la mappa del supporto familiare in Puglia conta 72 Centri e 26 sportelli, per un totale di quasi 100 presìdi attivi. L'obiettivo della nuova misura è garantire una maggiore continuità oraria e aumentare la specializzazione delle prestazioni informative. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - La rete dei centri per la famiglia in Puglia si allarga

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