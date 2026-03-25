La relazione tra Regno Unito e Stati Uniti sta attraversando una fase difficile. La collaborazione tra i due paesi, considerata storica, ha subito ripercussioni a causa delle tensioni generate dall'amministrazione precedente. Le divergenze politiche e le scelte adottate hanno portato a una tensione nei rapporti, influenzando le modalità di cooperazione e di dialogo tra le due nazioni.

La storica alleanza tra Regno Unito e Stati Uniti ha risentito dell'ostilità di Trump, e delle sue richieste esose sulla guerra in Medio Oriente La guerra in Medio Oriente ha messo in crisi la cosiddetta “relazione speciale”, cioè la stretta alleanza con gli Stati Uniti che storicamente ha reso il Regno Unito il paese europeo più coinvolto nelle loro operazioni militari. È così anche stavolta, ma con una riluttanza che in passato non si era vista. Il governo britannico di Keir Starmer non ha assecondato tutte le richieste di Donald Trump, che in queste tre settimane lo ha sminuito, mettendo in discussione per primo il rapporto privilegiato tra i due paesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La “relazione speciale” è in crisi

Articoli correlati

Modi da Netanyahu per blindare la relazione speciale India-IsraeleNarendra Modi arriva a Gerusalemme e Benjamin Netanyahu riceve un endorsement importante per Israele da parte di un alleato sistemico come l’India,...

Sanremo 2026, Pilar Fogliati conferma la relazione con il dirigente sportivo Paratici: “È una persona speciale”Co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, l’attrice Pilar Fogliati ha confermato di avere un nuovo fidanzato: si tratta del...

CONFLITTO MEDIO ORIENTE E IMPATTI MACRO

Tutto quello che riguarda relazione speciale

Temi più discussi: Garton Ash. Noi inglesi abbiamo bisogno dell’Europa; Pnrr, audizioni sugli interventi della Missione 6 Salute nelle Asl Rm 5 e Rm 6; Starmer dice che la priorità europea è l’Ucraina, ma la relazione con Trump è ai minimi; Giuli al Met per inaugurazione mostra su Raffaello: Ha costruito una ricchezza materiale e immateriale eterna.

La relazione speciale tra cani e detenuti, l’autrice dello studio: Il cane è stato un ponte sicuro, un confidente silenzioso che non giudicaInsieme ovunque, in libertà o meno. E’ il destino comune di due specie che camminano insieme dalla notte dei tempi sul nostro Pianeta: cani e umani. E uno studio, ora, ci racconta della relazione spec ... fanpage.it

Sofia Bombardini, chi è la prima figlia di Giorgia Palmas/ Il rapporto speciale con Filippo MagniniChi è Sofia Bombardini, prima figlia di Giorgia Palmas: con Filippo Magnini, finalista di Ballando con le stelle 2025, ha costruito un rapporto speciale Chi è Sofia Bombardini, la prima figlia di ... ilsussidiario.net

#eTransition Relazione speciale 10/2026: Comunità energetiche | European Court of Auditors Tra gennaio e giugno 2025 #CERdel 75% in Italia, grazie a misure di sostegno, regole operative più chiare e un quadro abilitante in progressivo consolidamento x.com

La metamorfosi della "Relazione Speciale": il Regno Unito riscopre il suo destino europeo attraverso l'Ucraina - facebook.com facebook