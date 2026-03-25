La Regione ha destinato circa 11 milioni di euro per interventi sulla rete viaria, con un focus sulla sicurezza stradale. Di questi, 10,9 milioni sono stati assegnati a 59 Comuni per lavori di manutenzione, che includono il rinnovo di segnaletica orizzontale e verticale. Le risorse sono state indirizzate sia alla viabilità regionale che a quella comunale.

L'assessore regionale Amirante ha sottolineato gli sforzi dell'amministrazione Fedriga per la manutenzione della segnaletica e della pavimentazione stradale in 59 comuni: “Collaboriamo con le realtà locali” “La Regione è intervenuta in modo concreto anche sulla viabilità regionale e comunale. In particolare, alla rete viaria comunale si sono destinati 10,9 milioni di euro a 59 Comuni per interventi di manutenzione, tra cui il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale”. Ha risposto così Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture, interrogata oggi in Consiglio regionale sul ripristino della segnaletica orizzontale lungo le strade di competenza degli enti di decentramento regionale (ex province). 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - La Regione ha speso quasi 11 milioni per la viabilità: “Priorità alla sicurezza stradale”

Articoli correlati

Neymar sempre più pazzo di Batman, ha speso quasi 13 milioni per farsi il Batcottero e la BatmobileNel video, Neymar mostra i suoi impressionanti veicoli ispirati alla leggendaria saga, accompagnato dalla frase "I sogni possono avverarsi...

"La Regione ha speso 1,5 milioni per vaccini comprati ma non utilizzati": protesta di Forza Italia“In Emilia-Romagna quasi un milione e mezzo di euro di denaro pubblico è stato buttato via in vaccini antinfluenzali acquistati ma non utilizzati.

Contenuti utili per approfondire La Regione ha speso quasi 11 milioni...

Temi più discussi: Fondi Pnrr, la Regione Lazio ha speso solo il 22% delle risorse. Faro della Corte dei Conti; Regione Lazio, online il bando per il sostegno alla manifestazioni storiche e tradizioni locali; Pnrr, il Friuli-Venezia Giulia accelera: già completato il 78% dei progetti e speso il 60% dei fondi; I fondi europei cambiano le regole. E la Toscana rischia di non contare più niente.

Fondi Pnrr, la Regione Lazio ha speso solo il 22% delle risorse. Faro della Corte dei ContiL'attacco di Eleonora Mattia, presidente del comitato regionale per il controllo contabile: Rocca riferisca sulla road map, le scadenze sono fissate al 31 agosto ... romatoday.it

Grillo: Per De Luca il San Giovanni Bosco non è una priorità. E su facebook pubblica i soldi che la Regione non ha speso e quelli che non ha chiestoIl Ministro della Salute, Giulia Grillo interviene sull’ennesimo caso formiche all’ospedale campano. E in un post su facebook fa un vero e proprio fact checkhing sulle risorse non spese dalla Regione ... quotidianosanita.it

Fontana e Cattaneo a Bruxelles: "Non tagliate i fondi alle Regioni europee". I vertici della Regione in missione al parlamento europeo per incontrare la vicepresidente Antonella Sberna (di FdI) e rivendicare il ruolo degli enti locali. "Mantenere un ruolo centrale - facebook.com facebook

Fondi dell’accordo di coesione Sos dei Comuni alla Regione Basilicata x.com