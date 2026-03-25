La Regione ha speso quasi 11 milioni per la viabilità | Priorità alla sicurezza stradale
La Regione ha destinato circa 11 milioni di euro per interventi sulla rete viaria, con un focus sulla sicurezza stradale. Di questi, 10,9 milioni sono stati assegnati a 59 Comuni per lavori di manutenzione, che includono il rinnovo di segnaletica orizzontale e verticale. Le risorse sono state indirizzate sia alla viabilità regionale che a quella comunale.
L'assessore regionale Amirante ha sottolineato gli sforzi dell'amministrazione Fedriga per la manutenzione della segnaletica e della pavimentazione stradale in 59 comuni: “Collaboriamo con le realtà locali” “La Regione è intervenuta in modo concreto anche sulla viabilità regionale e comunale. In particolare, alla rete viaria comunale si sono destinati 10,9 milioni di euro a 59 Comuni per interventi di manutenzione, tra cui il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale”. Ha risposto così Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture, interrogata oggi in Consiglio regionale sul ripristino della segnaletica orizzontale lungo le strade di competenza degli enti di decentramento regionale (ex province). 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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