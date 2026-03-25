La programmazione della settimana alla Sala Cinema Civica Fronte del Porto
Ultima settimana di marzo per la programmazione della sala cinema civica Fronte del Porto a Padova, oggetto di una importante riapertura partecipata con tante realtà del territorio. La programmazione si articola, come sempre, dal giovedì alla domenica ed è aggiornata su www.frontedelportopadova.it. Vediamo le proposte in calendario da giovedì 26 a domenica 29 marzo, tra cinema, documentario e musica. Si comincia giovedì 26 alle 18 con la replica in v.o.s. di "The voice of Hind Rajab", che ripercorre la drammatica vicenda di Hind Rajab, 6 anni, intrappolata in un’auto sotto il fuoco di una sparatoria a Gaza. Alle 21 il documentario "Sur l’Adamant" di Nicholas Philibert. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it