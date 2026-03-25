Una perturbazione si sta avvicinando al territorio cesenate, annunciando condizioni di forte instabilità. Per domani sono previste nevicate e burrasca, con un calo delle temperature che potrebbe portare la neve a quote inferiori ai 300 metri. La situazione meteorologica si presenta come un'improvvisa svolta nel clima tipicamente primaverile, che potrebbe influenzare le attività e i preparativi per la Pasqua.

Si avvicina Pasqua, servono gli scarponi da neve. Una intensa perturbazione si sta per affacciare sul territorio cesenate, promettendo forte instabilità, crollo delle temperature e pure precipitazioni nevose anche a bassa quota, sotto i 300 metri. Il tutto unito da forti venti che batteranno la costa, agitando il mare e minacciando di erodere l’arenile. E’ il quadro delineato dai modelli diffusi in queste ore e confermato dal tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni: "Le oscillazioni termiche fanno parte della primavera – è il suo commento - e in effetti ci apprestiamo a fare i conti con un fronte freddo che arriverà fino a noi dalla penisola scandinava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La primavera parte col brivido: "Domani nevicate e burrasca"

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