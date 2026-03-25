La perizia | Violentata e uccisa

Una nuova perizia ha confermato che la vittima, una donna di 48 anni, è stata prima violentata e poi uccisa nel suo appartamento. L’omicidio è avvenuto il 13 maggio dello scorso anno a Prato di Correggio. La notizia si aggiunge agli elementi emersi finora nell’inchiesta condotta dalle autorità.

Violentata prima di essere uccisa. E il nuovo, terribile, tassello che si aggiunge all’inchiesta sull’omicidio di Daniela Luminita Coman (foto), modenese di 48 anni, ammazzata il 13 maggio dello scorso anno nel suo appartamento a Prato di Correggio. La circostanza emerge dagli accertamenti medico legali eseguiti sul corpo della donna, nell’indagine che vede sotto accusa il suo ex compagno, Peter Pancaldi, 45 anni, ora in carcere per quel delitto. Ancora non è chiaro se la violenza sessuale sia avvenuta prima o dopo il decesso, provocato da soffocamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La perizia: "Violentata e uccisa" Articoli correlati “Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa”: la perizia della famiglia PoggiGarlasco (Pavia), 16 gennaio 2026 – “La sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano... Mariuccia uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio arrestato non ricorda nulla: perizia psichiatricaIl 52enne Fabio Fibrini, arrestato per l'omicidio della madre, l’82enne Maria Marchetti, avrebbe problemi di carattere psichico: ha detto di non...