Durante la trasmissione radiofonica trasmessa su Rai Radio 2, si è discusso della vittoria del

Anche a La Pennicanza, il programma di intrattenimento radiofonico in onda su Rai Radio 2 si è tornati a parlare della vittoria del "No" al referendum sulla giustizia. E come sempre Fiorello lo ha fatto aggiungendo il suo immancabile tocco ironico. Soprattutto contro la segretaria del Pd Elly Schlein. "Giorgia Meloni si è scusata con i suoi elettori per la sconfitta. Elly Schlein si è scusata con i suoi elettori per la vittoria. Non è abituata ", ha detto lo showman siciliano. Subito dopo si è lasciato andare a un'altra piccola stoccata: "Quest’anno verrà assegnato il David di Donatello anche al miglior ‘no’ del referendum". E a una imitazione della presidente del Consiglio: "Rispettiamo la decisione degli italiani, andiamo avanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Pennicanza, Fiorello umilia Elly Schlein: "Perché si è scusata coi suoi elettori"

Articoli correlati

Fiorello sfotte la Schlein: “Elly si è scusata con i suoi elettori per la vittoria. Non è abituata…”La Pennicanza, il programma radiofonico che conduce con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, non poteva ignorare il referendum.

Fiorello sul referendum: “Meloni si è scusata per la sconfitta, Schlein per la vittoria. Non è abituata”Fiorello commenta il referendum con ironia: "Meloni si è scusata per la sconfitta, Schlein per la vittoria".

Aggiornamenti e notizie su Elly Schlein

Fiorello sul referendum: Meloni si è scusata per la sconfitta, Schlein per la vittoria. Non è abituataFiorello commenta il referendum con ironia: Meloni si è scusata per la sconfitta, Schlein per la vittoria. E chiude con la battuta su Fedez: Masini l’aveva detto, con lui non vince nessuno. fanpage.it

Sanremo 2026, Carlo Conti da Fiorello a La Pennicanza: «Una pennica ora? Impossibile »A La Pennicanza Sanremo è iniziato in anticipo. Nel giorno della prima serata del Festival, Fiorello e Biggio ospitano a sorpresa Carlo Conti: il conduttore e direttore artistico della kermesse ... ilmattino.it