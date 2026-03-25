La Pedagogia come motore di cambiamento | Sonia Sellitto presenta ad Aversa la sua Pratica Trasformativa

Da lifeandnews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Aversa si è tenuto un incontro dedicato alla pedagogia e alle metodologie innovative di insegnamento. La relatrice ha presentato un metodo chiamato “Pratica Trasformativa”, che si concentra sul cambiamento personale e sulla crescita attraverso pratiche educative. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato ai temi dell’apprendimento e dello sviluppo individuale, contribuendo ad ampliare il dibattito locale sull’educazione.

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