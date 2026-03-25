A Porto Potenza, per il sedicesimo anno consecutivo, viene allestito il presepe pasquale realizzato dal maestro Umberto Marotti. L’esposizione artigianale viene ospitata nella sala della Pro Loco in piazza Stazione e rappresenta un percorso dedicato alla Passione di Cristo durante il periodo della Quaresima.

Porto Potenza si prepara ad accogliere, per il sedicesimo anno, il presepe pasquale del maestro Umberto Marotti, l’esposizione artigianale che ogni Quaresima trasforma la sala della Pro Loco, in piazza Stazione, in un percorso dedicato alla Passione di Cristo. Il presepe ripercorre l’esistenza di Gesù fino agli ultimi giorni terreni, in una ventina di diorami che conducono il visitatore attraverso le scene più significative della settimana santa. L’opera è meccanizzata con effetti sonori e visivi computerizzati, in modo da restituire movimento e vita alle scene evangeliche. Non si tratta solo di una esposizione, ma di un vero e proprio percorso meditativo, pensato per invitare alla riflessione sul significato profondo della sofferenza, del sacrificio e della speranza nella resurrezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Passione di Cristo rivive nel presepe pasquale di Marotti

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