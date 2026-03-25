Una mostra fotografica intitolata «À Rome la nuit» di Hervé Gloaguen sarà in esposizione al Museo di Roma in Trastevere dal 25 marzo al 6 settembre 2026. La rassegna presenta immagini a colori della città di notte, scattate dall’autore nel corso di vari viaggi. Sono esposte più di cinquanta fotografie che ritraggono scorci e atmosfere notturne della capitale italiana.

Cosa: La mostra fotografica À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen. Dove e Quando: Museo di Roma in Trastevere; dal 25 marzo al 6 settembre 2026. Perché: Un’occasione rara per scoprire la Roma degli anni ’70 e ’80 attraverso lo sguardo “umanista” e l’uso pionieristico del colore di un grande maestro francese. Il fascino della Capitale sotto le luci artificiali. Roma non è solo la città del sole che spacca i marmi barocchi, ma è anche un organismo notturno fatto di ombre lunghe, insegne al neon e incontri fugaci nelle piazze. La mostra À Rome la nuit, ospitata nelle sale del Museo di Roma in Trastevere, celebra proprio questa dimensione intima e misteriosa della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La notte romana negli scatti a colori di Hervé Gloaguen

Articoli correlati

Le comunità che abitano la crisi climatica, negli scatti di Nick BrandtGli scatti in bianco e nero di Brandt raccontano le storie di comunità che hanno perso tutto — la casa, la terra, persino l’identità —, a causa della...

Arezzo, la benedizione degli animali: la tradizione rivive negli scatti di Felice RogialliOh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di...

Una raccolta di contenuti su Hervé Gloaguen

Temi più discussi: Roma di notte, a colori, con le foto di Hervé Gloaguen; Roma di notte: Hervé Gloaguen al Museo di Roma in Trastevere; Hervé Gloaguen. À Rome la nuit; À Rome la nuit: in mostra a Roma gli scatti notturni della Capitale di Hervé Gloaguen.

À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen al Museo di Roma in TrastevereÀ Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen è la mostra visitabile, dal 25 marzo al 6 settembre 2026, al Museo di Roma in Trastevere, in piazza di S. Egidio 1/b. romatoday.it

À Rome la nuit. Fotografie di Hervé GloaguenNel 1974, Hervé Gloaguen, membro della prestigiosa agenzia fotografica Viva, è uno dei rari fotografi francesi a esprimersi a colori, mentre la maggior parte dei suoi colleghi utilizza il bianco e ner ... arte.it

"À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen" al Museo di Roma in Trastevere ift.tt/NF8DHvf x.com

À ROME LA NUIT. Fotografie di Hervé Gloaguen. Nel 1974, Hervé Gloaguen, membro della prestigiosa agenzia fotografica Viva, è uno dei rari fotografi francesi a esprimersi a colori, mentre la maggior parte dei suoi colleghi utilizza il bianco e nero nella tradizi - facebook.com facebook