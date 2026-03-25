La Nasa ha annunciato un cambiamento nei piani per le missioni umane sulla Luna, cancellando un progetto precedentemente programmato. La decisione riguarda una modifica delle tempistiche e delle modalità di esplorazione lunare, senza riferimenti a nuovi obiettivi o alternative specifiche. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’ente spaziale, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa variazione.

( a skanews) – Cambiamento di rotta per la conquista dello Spazio. La Nasa ha cancellato il progetto di stazione spaziale Lunar Gateway ma ha intenzione di effettuare almeno un allunaggio all’anno a partire dal 2027 e prevede la riorganizzazione del programma per la costruzione di infrastrutture sulla superficie della Luna. Le donne astronauta della Nasa. guarda le foto Addio Gateway: focus sulla superficie della Luna. «L’America non rinuncerà mai più alla Luna. Ma non dovrebbe sorprendere nessuno che stiamo sospendendo Gateway nella sua forma attuale e ci stiamo concentrando sulle infrastrutture che supportano le operazioni continuative sulla superficie lunare», ha dichiarato Jared Isaacman durante una conferenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Nasa ha appena cambiato i piani per il futuro dell'uomo sulla Luna

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