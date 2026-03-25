La morte ovvero il pranzo della domenica | Serena Balivo in scena alla Città del Teatro

A Cascina, si è tenuto uno spettacolo dedicato a un tema tradizionalmente associato alla convivialità familiare: il pranzo della domenica. L’evento ha visto la partecipazione di un’attrice nota per il suo ruolo in programmi televisivi, che ha portato in scena una narrazione dedicata alla morte, trattata con toni che alternano delicatezza, ironia e poesia. L’appuntamento si è svolto presso la Città del Teatro.

Cascina (PI), 25 marzo 2026 – Uno dei riti più familiari e riconoscibili della nostra cultura, il pranzo della domenica, diventa il punto di partenza per raccontare con delicatezza, ironia e poesia uno dei temi più universali e difficili da affrontare: la morte. Accade nello spettacolo “La morte ovvero il pranzo della domenica”, in scena venerdì 27 marzo alle ore 21.00 alla Sala Margherita Hack. La produzione della Compagnia Diaghilev, ideata e diretta da Mariano Dammacco, vede protagonista Serena Balivo, attrice tra le più intense della scena contemporanea, vincitrice del Premio Ubu come migliore attrice under 35 e del Premio Ivo Chiesa. In scena Serena Balivo interpreta una donna non più giovane che, come ogni settimana, va a pranzo dai suoi genitori ultranovantenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La morte ovvero il pranzo della domenica”: Serena Balivo in scena alla Città del Teatro Articoli correlati La morte ovvero il pranzo della domenica allo Spazio RosselliniCosa: Lo spettacolo teatrale La morte ovvero il pranzo della domenica con Serena Balivo e la regia di Mariano Dammacco. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serena Balivo Temi più discussi: 'La morte ovvero il pranzo della domenica' con Serena Balivo a La Città del Teatro di Cascina; Al Garau uno spettacolo sul tabù più grande: la morte, raccontata con amore e ironia; Cosa fare a Cagliari nel weekend 21-22 marzo 2026; Le Ali della Libertà | il teatro che include allo Spazio Rossellini. La morte ovvero il pranzo della domenica: Serena Balivo in scena alla Città del TeatroCascina (PI), 25 marzo 2026 – Uno dei riti più familiari e riconoscibili della nostra cultura, il pranzo della domenica, diventa il punto di partenza per raccontare con delicatezza, ironia e poesia un ... lanazione.it La Morte ovvero Il pranzo della domenica da domani in tournéeUn delicato e toccante rito di commiato con La Morte ovvero Il pranzo della domenica (finalista al Premio Ubu 2024), uno spettacolo ideato, scritto e diretto da Mariano Dammacco ed interpretato da S ... sardegnareporter.it // SERENA BALIVO IN "LA MORTE OVVERO IL PRANZO DELLA DOMENICA" NELL'ISOLA Una riflessione sulla condizione umana ne La morte ovvero Il pranzo della domenica | di Mariano Dammacco | con Serena Balivo (spettacolo finalista al Premio Ubu 2 - facebook.com facebook