La morte di Andreea | l’ex fidanzato assolto dall’istigazione al suicidio ma restano altre condanne

Un uomo coinvolto nel caso della morte di una giovane donna è stato assolto dall’accusa di istigazione al suicidio. Tuttavia, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e traffico di droga. La notizia riguarda un procedimento giudiziario che ha visto altre condanne legate a questa vicenda. La decisione è stata comunicata nelle scorse ore presso il tribunale della città.

Ancona, 25 marzo 2026 – Assolto dall’istigazione al suicidio ma condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per i maltrattamenti in famiglia e lo spaccio di droga. Si chiude così il processo di primo grado per Simone Gresti, 47 anni, di Moie, finito a giudizio dopo la morte della fidanzata, Andreea Rabciuc, 27 anni, romena. La sentenza è arrivata ieri, in abbreviato, davanti al giudice Alberto Pallucchini che non ha riconosciuto nemmeno l’aggravante della morte in conseguenza dei maltrattamenti alla giovane che da anni viveva a Jesi. In tribunale anche la madre di Andreea. L’imputato ieri mattina era in tribunale, con i suoi familiari, e a Palazzo di Giustizia c’era anche la madre della 27enne, Georgeta Croceanu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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