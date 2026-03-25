Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha deciso di non archiviare il caso riguardante la morte del maresciallo dei carabinieri, avvenuta nel marzo 1995. La richiesta della Procura è stata respinta e sono state ordinate nuove indagini, tra cui la riesumazione del corpo. La vicenda riguarda il ritrovamento senza vita del maresciallo all’interno di un’auto nel cortile di una sede della Legione Sicilia.

Il carabiniere è stato trovato senza vita nella sua auto il 4 marzo 1995 nel cortile della sede della Legione Sicilia. Sul caso, per anni archiviato come suicidio, ora verranno fatte nuove indagini Sul caso, per anni archiviato come suicidio, la famiglia del militare aveva chiesto nuovi accertamenti, conclusi i quali i pm avevano chiesto l'archiviazione, istanza a cui si erano opposti moglie e figli di Lombardo. Oggi la decisione del gip che, tra l'altro, ha disposto la riesumazione del corpo. Il giudice ha indicato in 6 mesi il termine per le nuove indagini. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La morte del maresciallo Lombardo: il gip non archivia e ordina la riesumazione del corpo

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