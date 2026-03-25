la moda completa la musica

Sul palco, le donne hanno sfoggiato un look rétro che ha attirato l’attenzione del pubblico. Alcuni uomini, invece, hanno scelto di non indossare abiti di taglie più grandi, mantenendo uno stile più semplice. La manifestazione ha visto protagonisti diversi stili tra artisti e performer, creando un mix di look che ha accompagnato le esibizioni musicali.

Sul palco, le donne hanno incantato con uno stile rétro, ma molti uomini non hanno osato con abiti dalle taglie. Sul palco, le donne hanno incantato con uno stile rétro, ma molti uomini non hanno osato con abiti dalle taglie azzardate e proporzioni poco armoniose Il Festival di Sanremo è da sempre il palcoscenico più iconico non solo della canzone italiana, ma anche delle mode e delle tendenze. Più che una semplice competizione musicale, rappresenta uno specchio fedele di una società in continuo mutamento, dove spesso a fare la storia non sono le canzoni, bensì i look, le provocazioni e le iconiche bagarre tra primedonne. Il palco del Teatro Ariston ha lanciato negli anni stili destinati a diventare fenomeni di massa, consacrando le visioni delle grandi maison e trasformando artisti in vere e proprie icone fashion. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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