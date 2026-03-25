Durante una giornata intensa nei palazzi romani, il presidente del consiglio ha effettuato una visita in Algeria, annunciando l’obiettivo di aumentare i flussi di energia tra i due paesi. La missione, durata poche ore, si è concentrata su accordi per il settore energetico e collaborazioni bilaterali. Questa visita si inserisce nel quadro delle iniziative del governo per rafforzare le relazioni con il paese nordafricano.

AGI - Sullo sfondo di una giornata convulsa per il governo e la politica nei Palazzi romani, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola in Algeria per cercare di mettere al riparo l’Italia dalle imprevedibili conseguenze di un conflitto che, dal golfo persico, sta destabilizzando tutta la regione mediorientale. L’eco delle possibili dimissioni del ministro del Turismo Daniela Santanché, auspicate in primis dalla premier e infine ottenute, rimbalza anche ad Algeri, nonostante l’urgenza dei dossier da discutere al tavolo del presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune. E si riverbera su una giornata assolata, dal clima quasi estivo, che comunque si rivela proficua per il rinnovato slancio dei rapporti bilaterali, “già al massimo livello ”, rammenta la premier. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La missione lampo di Meloni in Algeria: "Rafforzeremo i flussi di energia"

Articoli correlati

Meloni in missione in Algeria: focus sulle forniture di gas e gioco di squadra col sistema ItaliaNon solo il fronte interno, con i provvedimenti già adottati per il contenimento dei prezzi.

Meloni in Algeria: focus su partnership ed energiaAGI - A colloquio con il Presidente algerino Abdelmajid Tebboune con un obiettivo ben preciso: difendere gli interessi nazionali assicurando...

Altri aggiornamenti su La missione lampo di Meloni in Algeria...

La telefonata Meloni-Santanchè e i timori per le inchieste dei pmLa notte le ha tolto il sonno ma ha portato consiglio. Il day after la débâcle referendaria, Giorgia Meloni riparte innescando uno tsunami dentro il governo ma anche nel suo ... ilmattino.it

Dimissioni Santanchè, la ministra del Turismo rimette il mandato scrivendo: Obbedisco ma con amarezzaROMA - Le dimissioni richieste ieri dalla premier Giorgia Meloni, prima di partire per la sua missione ad Algeri, alla ministra del Turismo Daniela Santanchè sono arrivate in serata. Volevo che le mi ... primapress.it