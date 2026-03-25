La missione lampo di Meloni in Algeria | Rafforzeremo i flussi di energia

Giorgia Meloni ha effettuato una visita di breve durata in Algeria, con l'obiettivo di rafforzare i accordi sui flussi energetici tra i due paesi. La visita si è svolta in un contesto di tensioni e di una giornata caratterizzata da eventi politici e diplomatici intensi. Durante l'incontro, sono stati discussi aspetti relativi alla cooperazione nel settore energetico e alle modalità di consolidamento delle relazioni bilaterali.

AGI - Missione lampo di Giorgia Meloni in Algeria. Sullo sfondo di una giornata convulsa per il governo e la politica nei Palazzi romani, il presidente del Consiglio vola ad Algeri per cercare di mettere al riparo l’Italia dalle imprevedibili conseguenze di un conflitto che, dal golfo persico, sta destabilizzando tutta la regione mediorientale. L’eco delle possibili dimissioni del ministro del Turismo Daniela Santanché, auspicate in primis dalla premier e infine ottenute, rimbalza anche ad Algeri, nonostante l’urgenza dei dossier da discutere al tavolo del presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune. E si riverbera su una giornata assolata, dal clima quasi estivo, che comunque si rivela proficua per il rinnovato slancio dei rapporti bilaterali, “già al massimo livello ”, rammenta la premier. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La missione lampo di Meloni in Algeria: "Rafforzeremo i flussi di energia" Articoli correlati Meloni in missione in Algeria: focus sulle forniture di gas e gioco di squadra col sistema ItaliaNon solo il fronte interno, con i provvedimenti già adottati per il contenimento dei prezzi. Una raccolta di contenuti su La missione lampo di Meloni in Algeria... Temi più discussi: La missione lampo di Meloni in Algeria: Rafforzeremo i flussi di energia; Più gas in arrivo dall’Algeria. La missione lampo della premier; Santanché si dimette e attacca: Amarezza, ma obbedisco. Il mio certificato penale è immacolato; Gas, il patto di Algeri: Meloni stringe accordi per aumentare le trivellazioni. Resta il nodo prezzi. Più gas in arrivo dall’Algeria. La missione lampo della premierLa visita al presidente Tebboune per rimpiazzare il Gnl qatarino. Nel decreto bollette si riduce lo sconto per imprese e famiglie ... repubblica.it La missione lampo di Meloni in Algeria: Rafforzeremo i flussi di energiaAGI - Missione lampo di Giorgia Meloni in Algeria. Sullo sfondo di una giornata convulsa per il governo e la politica nei Palazzi romani, il presidente del Consiglio vola ad Algeri per cercare di mett ... msn.com "A spingere per le dimissioni sono stati altri, non Meloni". - facebook.com facebook Schlein vs Meloni: "Sull'Iran abbia il coraggio di dire a Trump di fermarsi, un danno per l'Italia" x.com